Дмитриева считает, что организаторы Уимблдона осознали ошибку с недопуском россиян

18-кратная чемпионка СССР Анна Дмитриева отреагировала на новость о том, что организаторы Уимблдона приняли решение допустить российских и белорусских теннисистов до турнира Большого шлема.

«После прошлогоднего отстранения было много дискуссий на эту тему. Все в итоге приходили к выводу, что это была ошибка. Изменить уже ничего было нельзя, но надеялись, что в этот раз организаторы примут другое решение. Конечно, в наше время ни в чём нельзя быть уверенными на сто процентов, и всё же к этому всё шло», — цитирует Дмитриеву РИА Новости.

Российские и белорусские теннисисты выступят на Уимблдоне в качестве нейтральных спортсменов. Им будет запрещено на турнире публично выражать поддержку СВО и иметь государственные компании в качестве спонсоров. Россияне и белорусы ранее допускались на турниры ATP и WTA в нейтральном статусе во всех странах, кроме Великобритании.

Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля.

Ранее заслуженный тренер России Владимир Камельзон отреагировал на информацию о том, что российские и белорусские теннисисты должны подписать «декларацию о нейтралитете» для допуска на Уимблдонский турнир.