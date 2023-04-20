Сенатор Джабаров: страны не намерены больше жить и развиваться по указке Вашингтона
- РИА Новости
- © Мария Девахина
«Абсолютно верное заявление. Причём Владимир Путин уже не раз об этом говорил, что однополярному миру пришёл конец. Страны не намерены больше жить и развиваться по указке Вашингтона», — подчеркнул сенатор.
По его словам, отчаянные попытки США восстановить своё господство над миром «обречены на провал».
«Чем больше стараются американцы, тем быстрее будет разрушен их гегемонизм в мире», — заключил собеседник RT.
Ранее Путин заявил, что тренд на многополярность в мире будет усиливаться.
Также глава государства назвал тренд на многополярность таким же очевидным, как восход солнца, отметив, что «с этим ничего не поделать».