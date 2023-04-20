Путин: Россия идёт своей дорогой и показывает хорошие результаты

Российский президент Владимир Путин заявил на заседании Совета по местному самоуправлению, что Россия идёт своей дорогой и показывает хорошие результаты.

В ходе совещания он отметил, что тренд на многополярность в мире является неизбежным и будет лишь усиливаться, а те, кто этому не будет следовать, проиграет.

«Ну, бог с ними. Мы идём своей дорогой и демонстрируем хорошие результаты», — подчеркнул российский лидер.

Он назвал задачей России — «чтобы это движение вперёд нарастало».

Ранее Путин высказал мнение, что санкции Запада продлятся долго, поэтому необходимо вырабатывать меры суверенного развития страны на долгосрочную перспективу.