Путин: Россия идёт своей дорогой и показывает хорошие результаты

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Российский президент Владимир Путин заявил на заседании Совета по местному самоуправлению, что Россия идёт своей дорогой и показывает хорошие результаты.

В ходе совещания он отметил, что тренд на многополярность в мире является неизбежным и будет лишь усиливаться, а те, кто этому не будет следовать, проиграет. 

«Ну, бог с ними. Мы идём своей дорогой и демонстрируем хорошие результаты», — подчеркнул российский лидер.

Он назвал задачей России — «чтобы это движение вперёд нарастало».

Ранее Путин высказал мнение, что санкции Запада продлятся долго, поэтому необходимо вырабатывать меры суверенного развития страны на долгосрочную перспективу.

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