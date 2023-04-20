Путин: Россия идёт своей дорогой и показывает хорошие результаты
В ходе совещания он отметил, что тренд на многополярность в мире является неизбежным и будет лишь усиливаться, а те, кто этому не будет следовать, проиграет.
«Ну, бог с ними. Мы идём своей дорогой и демонстрируем хорошие результаты», — подчеркнул российский лидер.
Он назвал задачей России — «чтобы это движение вперёд нарастало».
Ранее Путин высказал мнение, что санкции Запада продлятся долго, поэтому необходимо вырабатывать меры суверенного развития страны на долгосрочную перспективу.