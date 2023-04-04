Путин заявил, что санкции против России останутся надолго
«Все мы понимаем: санкции, конечно, надолго, поэтому наряду с первоочередными мерами замещения импортных технологий и продуктов здесь нужны средне- и долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели именно суверенного развития страны», — отметил он.
Путин также ранее говорил, что в перспективе санкции могут негативно сказаться на положении дел в экономике страны. По его словам, в связи с этим необходимо обеспечить устойчивое увеличение внутреннего спроса.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Запада недооценили способности России адаптироваться к санкциям. Он напомнил, что санкции в отношении России вводятся с 2015 года.
Орбан отметил, что Россия приспосабливается к ситуации введённых против неё европейских санкций.