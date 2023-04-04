Путин заявил, что санкции против России останутся надолго

Президент России Владимир Путин высказал мнение, что санкции Запада продлятся долго, поэтому необходимо вырабатывать меры суверенного развития страны на долгосрочную перспективу.

«Все мы понимаем: санкции, конечно, надолго, поэтому наряду с первоочередными мерами замещения импортных технологий и продуктов здесь нужны средне- и долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели именно суверенного развития страны», — отметил он.

Путин также ранее говорил, что в перспективе санкции могут негативно сказаться на положении дел в экономике страны. По его словам, в связи с этим необходимо обеспечить устойчивое увеличение внутреннего спроса.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Запада недооценили способности России адаптироваться к санкциям. Он напомнил, что санкции в отношении России вводятся с 2015 года.

Орбан отметил, что Россия приспосабливается к ситуации введённых против неё европейских санкций.