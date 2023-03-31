Орбан заявил, что Запад недооценил способности России адаптироваться к санкциям
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«Недооценка способности страны, особенно огромной, как Россия, к адаптации является фатальной ошибкой», — приводит РИА Новости слова Орбана в эфире радио Kossuth.
Он напомнил, что санкции в отношении России вводятся с 2015 года.
Орбан отметил, что Россия приспосабливается к ситуации введённых против неё европейских санкций.
25 февраля Евросоюз опубликовал десятый пакет антироссийских санкций.
Швейцария полностью присоединилась к десятому пакету санкций ЕС в отношении России.
В постпредстве России при ЕС назвали нелегитимными данные ограничения.