Орбан заявил, что Запад недооценил способности России адаптироваться к санкциям

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Страны Запада недооценили способности России адаптироваться к санкциям, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Орбан заявил, что Запад недооценил способности России адаптироваться к санкциям
  • Gettyimages.ru
  • © Pier Marco Tacca

«Недооценка способности страны, особенно огромной, как Россия, к адаптации является фатальной ошибкой», — приводит РИА Новости слова Орбана в эфире радио Kossuth.

Он напомнил, что санкции в отношении России вводятся с 2015 года.

Орбан отметил, что Россия приспосабливается к ситуации введённых против неё европейских санкций.

25 февраля Евросоюз опубликовал десятый пакет антироссийских санкций.

Швейцария полностью присоединилась к десятому пакету санкций ЕС в отношении России.

В постпредстве России при ЕС назвали нелегитимными данные ограничения.

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