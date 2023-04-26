В Пентагоне заявили, что отслеживают судьбу военного оборудования, поставленного Украине

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Пентагон регулярно проводит инспекции военного оборудования, которое США поставляет на Украину, заявил главнокомандующий Объединёнными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи на слушаниях в комитете палаты представителей по делам вооружённых сил.
В Пентагоне заявили, что отслеживают судьбу военного оборудования, поставленного Украине
  • AP

«Мы проводим инвентаризацию всего, что проходит через США на Украину. Мы уверены, что обладаем очень-очень крепким пониманием в отношении того, что поступает Киеву», — сказал он.

Каволи добавил, что за последние несколько месяцев США внедрили на Украине систему логистического слежения по стандартам НАТО.

«Они предоставили нам доступ к их сетям, чтобы проводить наблюдение», — цитирует военного ТАСС.

«Разумеется, этого недостаточно, поэтому мы проводим усиленные инспекции и мониторинг. Этим занимается офис военного атташе США в Киеве под руководством генерала Гэррика Гармона», — сказал он.

Иногда по соображениям безопасности инспекции проводить не удаётся, так как не получается добраться до места проверки. В таких случаях инспекцию проводят сами украинцы при помощи ручных сканеров.

В конце марта генеральный инспектор Министерства обороны США Роберт Сторч заявил, что Пентагон не обнаружил случаев утечки поставляемых Киеву оружия и военной техники американского производства.

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