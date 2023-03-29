В Пентагоне не выявили случаев утечки поставляемых Киеву западных вооружений
- РИА Новости
Соответствующее заявление он сделал на слушаниях в палате представителей конгресса США.
«Могу сказать, опираясь на уже проделанную работу, что мы не смогли подкрепить доказательствами никакие примеры нецелевого использования помощи Украине», — цитирует его ТАСС.
Он также заявил, что более 90 специалистов Пентагона контролируют ход оказания Киеву военной помощи, в том числе порядка 20 из них находятся на передовой.
Также Агентство международного развития США (USAID) получило 178 сигналов о возможной коррупции, связанной с освоением помощи Украине.
При этом на сегодняшний день «нет серьёзных уголовных выводов», связанных с помощью агентства Украине.