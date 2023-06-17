«Тратятся на Украину в ущерб себе»: в ФРГ заявили о невозможности сделать дополнительные взносы в бюджет ЕС

ФРГ не сможет внести дополнительные средства в европейский бюджет, так как сокращает национальный, сообщил глава Минфина Германии Кристиан Линднер. Так он прокомментировал дискуссии в Евросоюзе о необходимости пересмотреть бюджет ЕС на 2021—2027 годы. Ранее немецкие СМИ со ссылкой на данные Еврокомиссии информировали, что в настоящий момент бюджет объединения уже «исчерпан до предела», в том числе из-за высоких затрат на поддержку Украины. Эксперты, в свою очередь, констатируют, что спонсирование киевского режима стало серьёзной нагрузкой для европейской экономики.

Германия не имеет возможности осуществить дополнительные платежи в бюджет ЕС. Об этом заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер.

«Ввиду необходимых сокращений нашего национального бюджета в настоящее время мы не можем делать какие-либо дополнительные взносы в бюджет Европейского союза», — приводит его слова газета Berliner Zeitung.

Линднер добавил, что в других странах ЕС складывается аналогичная ситуация. По его мнению, прежде чем увеличивать взносы для стран Евросоюза, необходимо удовлетворить дополнительные финансовые потребности за счёт перераспределения средств или использования существующих резервов в бюджете ЕС на случай непредвиденных обстоятельств.

Таким образом немецкий министр прокомментировал идущие в Евросоюзе дискуссии о необходимости пересмотра долгосрочного бюджета ЕС на период 2021—2027 годов, который был утверждён в 2021-м в размере €1,8 трлн.

Кристиан Линднер

AP

© Aurelien Morissard

Как пишет Berliner Zeitung со ссылкой на данные Европейской комиссии (ЕК), в настоящий момент бюджет ЕС уже «исчерпан до предела», в том числе из-за высоких затрат на поддержку Украины. Сейчас Брюссель рассматривает возможность взимания дополнительных платежей, и 20 июня Еврокомиссия намерена представить результаты пересмотра бюджета, информирует газета.

Ранее Еврокомиссия на своём сайте сообщала, что «бюджет ЕС был в полном объёме мобилизован для поддержки Украины и стран — членов ЕС, принимающих беженцев, однако его возможности были исчерпаны».

«Комиссия оценит дальнейшее оказание поддержки Украине в контексте предстоящего пересмотра составленного ей долгосрочного бюджета на 2021—2027 годы», — говорится в заявлении ЕК.

В Еврокомиссии также отметили, что в последние годы ЕС столкнулся с исключительными вызовами, включая быстро растущую инфляцию. При этом, несмотря на трудности, ЕК пообещала продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Доноры киевского режима

Аналитики напоминают, что бюджет ЕС на 2021—2027 годы формировался в непростых условиях пандемии коронавируса и в него закладывались значительные средства, предназначенные в том числе для восстановления экономики еврозоны и создания рабочих мест в постковидный период. Таким образом, констатируют эксперты, поддержка Украины легла дополнительным бременем на финансовую систему Евросоюза.

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Однако, несмотря на трудности, ЕС стал крупнейшим после США донором Украины. Это следует из данных Кильского института мировой экономики, который отслеживает распределение помощи Киеву по странам.

Так, с января 2022 года по февраль 2023 года Брюссель предоставил Украине только €30,3 млрд финансовой помощи. Помимо этого, Киеву поступило ещё €3,6 млрд военной помощи и €1,6 млрд на гуманитарные цели.

При этом многие страны ЕС также оказывают помощь Украине на национальном уровне. С учётом выделенных ими средств общая сумма, предоставленная Киеву со стороны Евросоюза и его членов, достигает €61,7 млрд. В то же время, как констатирует Кильский институт, лидером в этой области по-прежнему являются Соединённые Штаты, которые проспонсировали киевский режим на €71,3 млрд. На третьем месте с большим отрывом находится Великобритания с €9,7 млрд помощи.

В то же время глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в мае представил несколько иные цифры. По его данным, в общей сложности Евросоюз и его члены предоставили Киеву финансовой, военной и гуманитарной поддержки на сумму €65 млрд. Такие показатели, считает Боррель, делают ЕС лидером по размеру помощи Украине. Об этом он заявил 23 мая, комментируя передачу Киеву очередного транша макрофинансовой помощи в размере €1,5 млрд. Эти средства были направлены на поддержание украинской экономики.

«Серьёзная нагрузка для Европы»

По словам экспертов, заявление ФРГ о невозможности делать дополнительные взносы в бюджет ЕС является важным сигналом для Брюсселя, поскольку именно Германия в силу масштаба своей экономики вносит наибольший вклад в финансы Европейского союза. По данным газеты Berliner Zeitung, взнос Берлина составляет примерно €432 млрд, или 24% от всего семилетнего бюджета ЕС.

Жозеп Боррель

AP

© Geert Vanden Wijngaert

«Бюджет ЕС формируется за счёт вложений всех стран-участниц, но лишь часть из этих государств отдают деньги и сами не нуждаются в помощи. Большинство же стран Евросоюза — это получатели грантов, которые, конечно, вносят кое-что в бюджет, но гораздо больше из него получают. К таким дотируемым государствам относятся все восточноевропейские страны, в том числе Польша, Прибалтика, Болгария и Румыния. Германия же, наоборот, является главным донором», — пояснил в разговоре с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Нынешние финансовые трудности объединения он связывает с недальновидным курсом европейских властей.

«То, что в ЕС закончились деньги, — следствие «умелого» руководства Еврокомиссии, во главе которой стоят такие люди, как Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель. Именно они являются главными инициаторами оказания помощи Украине, именно они тратят на это европейские деньги, которые должны были быть направлены на развитие экономики, укрепление интеграции и повышение благосостояния», — говорит Оленченко.

Он добавил, что большинство стран Европы не хотят выделять собственные средства на поддержку Киева.

«Они не желают этого делать в ущерб себе, но их заставляет Брюссель в лице главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, председателя Евросовета Шарля Мишеля и Жозепа Борреля. Но эти политики — временщики, и им по большому счёту всё равно, как будет жить ЕС дальше», — говорит аналитик.

В свою очередь, политолог и экономист Александр Дудчак отмечает, что официально озвучиваемые ЕС показатели помощи Киеву — это далеко не полная цена, которую Европе приходится платить за поддержку украинского проекта. С его точки зрения, к этим цифрам следует добавить также и те потери, которые экономики европейских стран несут из-за антироссийских санкций.

«Помощь Украине — достаточно серьёзная нагрузка для Европы, но официальные цифры — далеко не вся сумма. Не стоит забывать, что, кроме непосредственных затрат, например, той же Германии на помощь Украине, ФРГ ещё несёт убытки из-за антироссийских рестрикций, которые Европа ввела вопреки своим интересам и по воле Вашингтона. В результате Берлин переплачивает за энергоносители и потерял рынок сбыта в РФ», — пояснил Дудчак в разговоре с RT.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, в свою очередь, прогнозирует, что продолжение поддержки Украины со стороны Брюсселя неминуемо скажется на уровне жизни европейцев.

«Евросоюз может и дальше говорить о намерении поддерживать Украину, но на это требуются какие-то ресурсы. Проблема в том, что средств на эти цели, по сути, нет. Европейская экономика вползает в стагнацию, что в результате скажется прежде всего на населении Европы», — сказал Мухин в интервью RT.

Схожей точки зрения придерживается и Александр Дудчак.

«Очевидно, что страны ЕС тратятся на Украину в ущерб себе. Но финансирование Киева будет продолжаться, пока население европейских государств готово это терпеть», — заключил политолог.