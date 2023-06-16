Welt: у Германии не осталось свободных средств для дополнительных взносов в ЕС

У Берлина не осталось средств для внесения дополнительных платежей в бюджет ЕС.

Об этом заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер.

«Из-за необходимости сокращения нашего национального бюджета в настоящее время мы не можем делать какие-либо дополнительные взносы в бюджет Европейского союза», — приводит его слова газета Die Welt.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее заявил, что Германии необходимо найти замену российским энергоресурсам.

По его словам, Германия, следуя своему нынешнему курсу, скоро надолго утратит своё политическое и экономическое лидерство в единой Европе.