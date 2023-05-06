Медведев: Германии надо найти замену российским энергоресурсам

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Германии необходимо найти замену российским энергоресурсам.

«Нашим ресурсам нужно ещё было найти замену», — написал Медведев в своём Telegram-канале.

По его словам, США, Норвегия, Нидерланды и ближневосточные страны не готовы поставлять энергоносители на выгодных для Берлина условиях.

Он отметил, что ФРГ высокомерно отказалась от российских энергоресурсов, которые позволяли её экономике развиваться.

Также Медведев заявил, что Германия, следуя своему нынешнему курсу, скоро надолго утратит своё политическое и экономическое лидерство в единой Европе.