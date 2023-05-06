Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Медведев: Германии надо найти замену российским энергоресурсам

Короткая ссылка
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Германии необходимо найти замену российским энергоресурсам.
Медведев: Германии надо найти замену российским энергоресурсам
  • AP
  • © Michael Probst

«Нашим ресурсам нужно ещё было найти замену», — написал Медведев в своём Telegram-канале.

По его словам, США, Норвегия, Нидерланды и ближневосточные страны не готовы поставлять энергоносители на выгодных для Берлина условиях.

Он отметил, что ФРГ высокомерно отказалась от российских энергоресурсов, которые позволяли её экономике развиваться.

Также Медведев заявил, что Германия, следуя своему нынешнему курсу, скоро надолго утратит своё политическое и экономическое лидерство в единой Европе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить