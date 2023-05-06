Зампред Совбеза Медведев: Германия скоро надолго утратит своё лидерство в Европе

Германия, следуя своему нынешнему курсу, скоро надолго утратит своё политическое и экономическое лидерство в единой Европе, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

По его оценкам, это произойдёт «на радость другим еврограндам» — Франции и Британии.

«Это будет означать полный крах тех политических имбецилов, которые говорили, что немцы легко проживут без России. Конец их бесславных карьер, а возможно, и куда более мрачные последствия», — сказал высокопоставленный чиновник.

Медведев привёл в пример убытки Германии, которые страна понесла вследствие антироссийских санкций.

Так, по данным Института германской экономики, к концу 2023 года общий ущерб от украинского кризиса для экономики ФРГ может достичь $300 млрд.

«Это почти 8% от общего ВВП Германии. Рост по сравнению с прошлым годом — более чем в два раза», — отметил он.

Глава комитета по защите климата и энергетике бундестага Клаус Эрнст ранее заявил, что антироссийские санкции эффективнее работают против экономики Германии.