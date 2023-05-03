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«Известия»: санкции против России эффективнее работают против экономики Германии

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Антироссийские санкции эффективнее работают против экономики Германии, заявил глава комитета по защите климата и энергетике бундестага Клаус Эрнст.

«По оценкам Международного валютного фонда, уровень экономического развития России в 2023 году будет выше, чем в Германии», — сказал Эрнст в интервью газете «Известия».

Он отметил, что Берлин сейчас сталкивается с проблемой деиндустриализации некоторых сфер.

Эрнст добавил, что по причине высоких цен на энергетику часть потенциальных вложений инвесторов может уйти в США.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что антироссийские санкции могут привести к мировому экономическому кризису.

14 апреля еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннес заявила, что ЕС готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций.

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