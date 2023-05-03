«Известия»: санкции против России эффективнее работают против экономики Германии
«По оценкам Международного валютного фонда, уровень экономического развития России в 2023 году будет выше, чем в Германии», — сказал Эрнст в интервью газете «Известия».
Он отметил, что Берлин сейчас сталкивается с проблемой деиндустриализации некоторых сфер.
Эрнст добавил, что по причине высоких цен на энергетику часть потенциальных вложений инвесторов может уйти в США.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что антироссийские санкции могут привести к мировому экономическому кризису.
14 апреля еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннес заявила, что ЕС готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций.