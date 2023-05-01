Politico: президент США и глава ЕК договорились о подготовке антироссийских санкций
По данным источников Politico, американский лидер в ноябре 2021 года был встревожен данными разведки о скоплении российских военных на границе с Украиной.
«Президент был очень обеспокоен... Это было время, когда никто в Европе не обращал на это внимания, даже спецслужбы», — цитирует издание европейского чиновника.
Он добавил, что после этой беседы в Еврокомиссии совместно с американской администрацией работали над пакетом антироссийских санкций.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что антироссийские санкции могут привести к мировому экономическому кризису.
14 апреля еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннес заявила, что ЕС готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций.