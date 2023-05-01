Politico: президент США и глава ЕК договорились о подготовке антироссийских санкций

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорилась с президентом США Джо Байденом о подготовке санкций против России ещё до начала спецоперации.

По данным источников Politico, американский лидер в ноябре 2021 года был встревожен данными разведки о скоплении российских военных на границе с Украиной.

«Президент был очень обеспокоен... Это было время, когда никто в Европе не обращал на это внимания, даже спецслужбы», — цитирует издание европейского чиновника.

Он добавил, что после этой беседы в Еврокомиссии совместно с американской администрацией работали над пакетом антироссийских санкций.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что антироссийские санкции могут привести к мировому экономическому кризису.

14 апреля еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннес заявила, что ЕС готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций.

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