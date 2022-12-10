«Расписаться в собственной неэффективности»: как в США пытаются отрицать утечку американского оружия с Украины

Вашингтон не располагает заслуживающими доверие фактами того, что поставляемое Украине американское оружие попадает не в те руки, заявил зампостпреда США при ООН Ричард Миллс. Более того, по его словам, Россия якобы виновна в том, что западное оружие оказывается на чёрном рынке. В свою очередь, постпред РФ при ООН Василий Небензя предупредил об утечке иностранных вооружений с Украины и отметил, что в США сопротивляются проведению аудита военных поставок Киеву. Эксперты подчёркивают, что Вашингтон, стремясь нанести Москве стратегическое поражение, готов поступаться в том числе мировой безопасностью и закрывать глаза на контрабанду оружия.

В Вашингтоне не располагают достоверными доказательствами того, что поставляемое Киеву американское оружие попадает на чёрный рынок. С таким заявлением на Совете Безопасности ООН выступил зампостпреда США при организации Ричард Миллс.

«Мы не видели никаких достоверных доказательств утечки поставляемого Соединёнными Штатами оснащения... США очень серьёзно подходят к своей ответственности по защите наших технологий оборонного и двойного назначения и недопущению их утечки», — сказал он в ответ на предупреждение постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи об утечке иностранных вооружений с Украины.

По словам американского дипломата, США готовы изучить свидетельства обратного, если их предоставят главы государств или официальные представители международных правоохранительных организаций, обеспокоенные этим вопросом.

«Хотя мы не видели достоверных доказательств того, что Украина допускает утечку вооружений и боеприпасов, поступающих от США, мы все должны понимать, что на поле боя в любом вооружённом конфликте не может не быть риска захвата и утечки оружия», — признал Миллс.

При этом зампостпреда США попытался переложить ответственность за контрабанду западных вооружений на Россию.

«Вообще, единственный известный вектор утечки — это Россия. У России есть заинтересованность в том, чтобы распространять дезинформацию об утечке и, собственно, непосредственно осуществлять утечку вооружений США для выстраивания ложной картины того, что касается нашей помощи», — заявил он.

Зампостпреда США при ООН Ричард Миллс

AP

© John Minchillo

«Прямая угроза международному миру»

Между тем, как отметил на заседании Совбеза ООН 9 декабря Василий Небензя, расползание западных вооружений с территории Украины по всему миру и их попадание в руки преступных группировок не является домыслами России. По его словам, эту проблему отмечают и в европейских странах, среди которых Финляндия, Швеция, Дания и Нидерланды, и в государствах Ближнего Востока и Африки.

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«Г-н Ковалик (юрист-международник, правозащитник. — RT) сегодня процитировал президента Нигерии Бухари, который сказал, что украинский конфликт служит основным источником оружия для террористов «Боко Харам»* в районе бассейна озера Чад», — указал дипломат.

В этой связи он задался вопросом, почему не расследуются случаи подобного транснационального незаконного оборота оружия, в который, помимо коррумпированных украинских чиновников, вовлечены и должностные лица из США и Европы.

«То же самое касается и миллиардов так называемой помощи Киеву, от военной до гуманитарной, значительная часть которой оседает в карманах заинтересованных лиц. Мы знаем о соответствующих дискуссиях в европейских парламентах и в американском конгрессе, но и видим, как правящая элита буквально затыкает голоса оппозиции с просьбами провести аудит каждого доллара или евро, отправляемого на Украину за счёт налогоплательщиков западных стран», — заявил Небензя.

По мнению российского постпреда, бенефициаром украинского конфликта является в том числе и военно-промышленный комплекс стран Запада. Ведь оружейные компании получают от этого огромные прибыли, «лишаться которых ради установления мира они не намерены», заметил дипломат.

Президент США Джо Байден на заводе Lockheed Martin

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© Evan Vucci

Однако бесконтрольная накачка Украины оружием лишь повышает риски для международного мира и безопасности, подчеркнул Небензя.

«Эти угрозы не уменьшаются, а возрастают, поскольку каких-либо признаков осознания западными странами того, что они подливают масла в огонь, который рискует охватить весь мир, мы не видим», — констатировал постпред.

Тезис об опасности утечки вооружений с Украины для мировой общественности поддержала и замгенсекретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу. На том же заседании Совбеза она подчеркнула обязанности стран-поставщиков контролировать дальнейшее использование их вооружений.

«Я призываю государства принять эффективные меры по контролю над вооружениями для решения ситуации с рисками, связанными с передачей оружия. Хочу вновь подчеркнуть: недопущение утечки поставляемого оружия и боеприпасов — это обязательное условие для того, чтобы в регионе и за его пределами не подпитывались конфликты и нестабильность», — заявила Накамицу.

Она подчеркнула, что поставщикам следует оценивать риски до передачи своего оружия и осуществлять контроль после его поставки, который должен включать инспекции на месте и «верификацию конечного пользователя».

Учёт на «бумажке»

Между тем, как ранее признавал исполняющий обязанности генерального инспектора Пентагона Шон О'Доннелл, в США не всегда могут точно знать, где впоследствии окажется переданное Киеву оружие. Причиной тому служит ведение украинскими должностными лицами учёта на бумажных носителях.

«Это расписки от руки. Всё на бумаге», — отмечал О'Доннелл в разговоре с агентством Bloomberg.

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При этом он подчёркивал, что в ведомстве осознают рост вероятности мошенничества с предоставляемой помощью «с увеличением скорости расходования средств» на неё. В этой связи функционер считает необходимым проверять систему учёта оказываемой Украине поддержки.

Однако, как отмечают политологи, нынешнее руководство США не заинтересовано в подобного рода ревизиях. Это демонстрирует блокировка в конгрессе резолюции об аудите выделяемых Украине средств, представленной республиканцами ещё в ноябре. В документе, который рассматривался в комитете по иностранным делам палаты представителей, предлагалось проверить военную, гражданскую и финансовую помощь, которая была направлена Киеву с 20 января 2021 года по 15 ноября 2022-го. Однако законодатели, большинство из которых составили демократы, эту инициативу не поддержали. Она была отвергнута 26 голосами против 22.

Основным аргументом Демпартии было то, что предлагаемая проверка якобы несвоевременна и может послать неверный сигнал Украине. В частности, с таким утверждением на слушаниях 7 декабря выступил конгрессмен Джерри Коннолли.

«Прямо сейчас единственный сигнал от нас этим людям должен заключаться в том, что мы их непоколебимо поддерживаем. На то, чтобы заниматься вопросами подотчётности и прозрачности, времени ещё будет достаточно», — заявил он.

Заседание в конгрессе США

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© Caroline Brehman / CQ-Roll Call

Более того, с его точки зрения, проведение аудита в нынешних реалиях может быть неверно истолковано и союзниками Вашингтона.

«В последние годы у них появились основания полагать, что мы, возможно, не так уж и надёжны. Нам не следует посылать какие-либо противоречивые сигналы по этому вопросу... Так что я полностью за прозрачность и подотчётность, но не в этой резолюции, не сейчас, не с таким сигналом», — подчеркнул Коннолли.

Эту позицию поддержал его однопартиец Грегори Микс. «Сейчас не время разделяться. Мы держались вместе с НАТО, ЕС и нашими союзниками. Не надо попадаться на эту удочку», — сказал он.

«Подрывает основы безопасности»

В беседе с RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв отметил, что заявления Ричарда Миллса о якобы неосведомлённости Вашингтона о фактах утечки американского оружия с территории Украины являются попыткой замаскировать эту проблему перед лицом мировой общественности.

«Сегодня появление американского оружия, поставленного Киеву, на чёрных рынках и в даркнете — всем хорошо известный «секрет». Однако в США считают, что до тех пор, пока они официально не признают этот факт, утечки как будто бы и нет. К тому же вряд ли кто-то проводил точную сверку номеров поставленного и «исчезнувшего» оружия. А это даёт Вашингтону основания все делающиеся заявления объявлять недостоверными», — пояснил Рогулёв.

Как напомнил в комментарии RT заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин, в США учёт оружия, отправляемого в зоны конфликтов, организован довольно слабо.

«Тому много примеров и в Ираке, и в Афганистане. Отправленные туда комиссии для проверок недосчитались нескольких тысяч стволов только потому, что по прибытии в эти страны они не были зарегистрированы. С Украиной то же самое: проследить за своими поставками американцы могут до украинской границы. Дальше их след теряется ввиду отсутствия систематического учёта отправляемых вооружений, особенно на массовой основе», — сказал аналитик.

Украинские военные

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© Efrem Lukatsky

Признание утечки западного оружия с территории Украины продемонстрировало бы миру неэффективность американских механизмов по поставке оружия, считает сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«То есть, если США поставляют Киеву оружие, а оно из-за экстраординарного уровня коррупции вместо фронта идёт на чёрные рынки стран Африки, Ближнего Востока и Европы, очевидно, что Украина — это не инструмент сдерживания России, а инструмент ослабления самого Запада. И признать это — значит расписаться в собственной неэффективности: выходит, деньги идут сквозь пальцы и Украина превращается в чёрную дыру», — подчеркнул он в беседе с RT.

На этом фоне попытки американского зампостпреда переложить ответственность за утечку вооружений на Россию вполне объяснимы с точки зрения США, хотя и довольно нелепы, считает Юрий Рогулёв.

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«Это ещё одна возможность уйти от ответа и выгородить своих подопечных — ВСУ и украинских должностных лиц. Перекладывание проблемы с больной головы на здоровую — типичный ход для американских политиков», — отметил эксперт.

В связи с этим вполне закономерно, что США и их союзники не хотят допускать широкого обсуждения проблемы утечки своего оружия с Украины на международных площадках, считает Вадим Козюлин.

«Так как тогда всем станет очевидно, что именно коллективный Запад, преследуя свои интересы, подрывает основы мировой безопасности. А это противоречит образу миротворцев, который США и их союзники старательно формируют», — резюмировал аналитик.

* «Боко харам» — группировка, присягнувшая на верность ИГ. «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.