В Минобороны Израиля опровергли сообщения о планах передать Украине танки Merkava

Сообщения о передаче Украине израильских танков Merkava не соответствуют действительности, заявили РИА Новости в Министерстве обороны Израиля.

Там отметили, что несколько стран выразили желание купить эти танки, но переговоры пока не привели к соглашению, пишет агентство.

«Сообщения о передаче израильских танков Украине являются ложными. Вследствие войны в Европе несколько стран выразили заинтересованность в приобретении танков Merkava из резервов ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля). Обсуждения ещё не привели к соглашению и ожидают одобрения со стороны Министерства обороны, а также заинтересованных стран», — сказали в министерстве.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что партию списанных танков якобы могут передать Украине и Польше.