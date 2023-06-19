В Минобороны Израиля опровергли сообщения о планах передать Украине танки Merkava
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Там отметили, что несколько стран выразили желание купить эти танки, но переговоры пока не привели к соглашению, пишет агентство.
«Сообщения о передаче израильских танков Украине являются ложными. Вследствие войны в Европе несколько стран выразили заинтересованность в приобретении танков Merkava из резервов ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля). Обсуждения ещё не привели к соглашению и ожидают одобрения со стороны Министерства обороны, а также заинтересованных стран», — сказали в министерстве.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что партию списанных танков якобы могут передать Украине и Польше.