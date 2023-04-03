Украинские солдаты продают оружие США преступникам, чтобы покупать себе иномарки, заявил в интервью Первому каналу экс-наёмник Соединённых Штатов Джон Макинтайр, ранее служивший в украинском батальоне.

«Воровство там вообще процветает... Я думал, как эти люди могут позволить себе такие машины? Они что, перепродают кому-то оружие?» — цитирует его РИА Новости.

По словам Макинтайра, украинские военные создали преступную схему: когда оружие попадает на Украину, поставщик делает отметку об этом. Впоследствии его должны распределить по подразделениям, но в процессе оно «исчезает» и потом появляется у преступников.

Ранее газета The Telegraph со ссылкой на эксперта по огнестрельному оружию Пола Джеймса сообщала, что Британии угрожает приток незарегистрированного оружия с Украины.

В прошлом году в результате журналистского расследования RT удалось выяснить, как иностранное вооружение на Украине продаётся на нелегальных сайтах в даркнете. Среди «товара» предлагались мобильные противотанковые комплексы Javelin, американский дрон Phoenix Ghost, противопехотные мины M18A1 Claymore и многое другое.

Выступая на полях саммита G20, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о фактах утечки в горячие точки вооружения, поставляемого Киеву.