Российские военные из 7-го мотострелкового полка уничтожили до отделения военнослужащих ВСУ в ходе отражения атаки в районе населённого пункта Новосёловское (ЛНР). Как уточнил начальник пресс-центра группировки «Запад», в ходе этих событий противник был вынужден отойти на ранее занимаемые позиции. Наряду с этим экипажи ударных вертолётов Ми-28, Ка-52 и штурмовики Су-25 нанесли восемь ударов по сосредоточению живой силы и техники ряда подразделений ВСУ.

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский рассказал, что в ходе боевых действий на Купянском направлении экипажи ударных вертолётов Ми-28, Ка-52 и штурмовики Су-25 нанесли восемь ударов по сосредоточению живой силы и технике 14-й отдельной механизированной бригады и подразделений территориальной обороны ВСУ.

Кроме того, в полосе обороны 1-й танковой армии в районе населённого пункта Новосёловское противник предпринял попытку атаковать позиции российских войск, заявил Зыбинский.

«В ходе стрелкового боя военнослужащие 7-го мотострелкового полка уничтожили до отделения живой силы, в результате чего противник вынужден был отойти на ранее занимаемые позиции», — сказал он.

Наряду с этим артиллерия в ходе контрбатарейной борьбы огнём из самоходной артиллерийской установки «Мста-С» уничтожила склад боеприпасов ВСУ в районе н. п. Песчаное.

Помимо прочего, в ходе разведывательно-поисковых действий группа специального назначения применила барражирующий боеприпас «Ланцет» для уничтожения самоходного орудия 2С5 «Гиацинт-С» в районе н. п. Лозовая.

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что ВС РФ успешно отразили атаки штурмовых групп ВСУ на Соледаро-Артёмовском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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По словам Астафьева, противник понёс значительные потери в живой силе и технике. Кроме того, авиация группировки «Юг» нанесла ракетно-бомбовые удары по скоплениям живой силы в районе населённого пункта Клещеевка.

«Пуском противотанковой управляемой ракеты экипажем вертолёта Ми-35 уничтожен бронетранспортёр националистов», — отметил Астафьев.

В ходе контрбатарейной борьбы артиллерия уничтожила две гаубицы Д-20, самоходную артиллерийскую установку М777 и два миномёта на огневых позициях ВСУ в районе н. п. Серебрянка, Спорное и Светлогорск.

«Также уничтожены САУ Panzerhaubitze 2000 в районе Дружковки, гаубица Д-30 вблизи населённого пункта Фёдоровка Вторая, боевая машина пехоты противника в районе Невельского», — добавил начальник пресс-центра группировки «Юг».

Наряду с этим расчёт реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» поразил склад боеприпасов ВСУ в районе Дружковки.

Военкоры RT — о ситуации на передовой

Корреспондент RT Влад Андрица опубликовал сюжет из Марьинки. По словам российских бойцов, в нынешних условиях на открытой местности можно перемещаться лишь небольшими группами до пяти человек. «Чем больше группа, тем больше вероятность засечь», — пояснил боец.

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Кроме того, боец с позывным Джус рассказал о работе расчётов ПТУР по группам пехоты, командным пунктам и оставшимся у боевиков укреплённым опорным пунктам.

«Разведка докладывает нам о целях, о движениях в этих укрытиях, и мы отрабатываем по ним из ПТУР», — рассказал российский военнослужащий. Он добавил, что «ответка не заставляет себя долго ждать».

По его словам, ранее он с товарищами отработал из двух ракетных комплексов, попав точно в цель. Джус уточнил, что поражённый опорный пункт располагался на окраине города.

«Мы уже шагнули за центр Марьинки, за проспект Дружбы, и отрабатывали уже их позиции, с которых они рулят», — поделился боец.

Отражение атак в районе Клещеевки

Кроме того, как сообщила ранее Военная хроника, по состоянию на вечер 5 июля все атаки ВСУ рядом с Клещеевкой отбиты. Сообщалось, что украинские войска не смогли занять господствующие высоты западнее этого населённого пункта.

Отмечается, что бои за несколько дней привели к истощению украинских резервов, поэтому командование украинской армии начало отправлять в бой части, укомплектованные неподготовленными бойцами, мобилизованными от нескольких недель до трёх месяцев назад.

Также в разборе говорится, что уровень потерь в отдельных украинских подразделениях, прежде всего в штурмовых бригадах, после нескольких дней штурмов приближается к 70%.