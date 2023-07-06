«Противник был вынужден отойти»: военные группировки «Запад» заявили об уничтожении до отделения ВСУ при отражении атаки
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Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский рассказал, что в ходе боевых действий на Купянском направлении экипажи ударных вертолётов Ми-28, Ка-52 и штурмовики Су-25 нанесли восемь ударов по сосредоточению живой силы и технике 14-й отдельной механизированной бригады и подразделений территориальной обороны ВСУ.
Кроме того, в полосе обороны 1-й танковой армии в районе населённого пункта Новосёловское противник предпринял попытку атаковать позиции российских войск, заявил Зыбинский.
«В ходе стрелкового боя военнослужащие 7-го мотострелкового полка уничтожили до отделения живой силы, в результате чего противник вынужден был отойти на ранее занимаемые позиции», — сказал он.
Наряду с этим артиллерия в ходе контрбатарейной борьбы огнём из самоходной артиллерийской установки «Мста-С» уничтожила склад боеприпасов ВСУ в районе н. п. Песчаное.
Помимо прочего, в ходе разведывательно-поисковых действий группа специального назначения применила барражирующий боеприпас «Ланцет» для уничтожения самоходного орудия 2С5 «Гиацинт-С» в районе н. п. Лозовая.
Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что ВС РФ успешно отразили атаки штурмовых групп ВСУ на Соледаро-Артёмовском, Авдеевском и Марьинском направлениях.Также на russian.rt.com Пушилин заявил, что первый этап контрнаступления ВСУ не показал никакого результата
По словам Астафьева, противник понёс значительные потери в живой силе и технике. Кроме того, авиация группировки «Юг» нанесла ракетно-бомбовые удары по скоплениям живой силы в районе населённого пункта Клещеевка.
«Пуском противотанковой управляемой ракеты экипажем вертолёта Ми-35 уничтожен бронетранспортёр националистов», — отметил Астафьев.
В ходе контрбатарейной борьбы артиллерия уничтожила две гаубицы Д-20, самоходную артиллерийскую установку М777 и два миномёта на огневых позициях ВСУ в районе н. п. Серебрянка, Спорное и Светлогорск.
«Также уничтожены САУ Panzerhaubitze 2000 в районе Дружковки, гаубица Д-30 вблизи населённого пункта Фёдоровка Вторая, боевая машина пехоты противника в районе Невельского», — добавил начальник пресс-центра группировки «Юг».
Наряду с этим расчёт реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» поразил склад боеприпасов ВСУ в районе Дружковки.
Военкоры RT — о ситуации на передовой
Корреспондент RT Влад Андрица опубликовал сюжет из Марьинки. По словам российских бойцов, в нынешних условиях на открытой местности можно перемещаться лишь небольшими группами до пяти человек. «Чем больше группа, тем больше вероятность засечь», — пояснил боец.
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Кроме того, боец с позывным Джус рассказал о работе расчётов ПТУР по группам пехоты, командным пунктам и оставшимся у боевиков укреплённым опорным пунктам.
«Разведка докладывает нам о целях, о движениях в этих укрытиях, и мы отрабатываем по ним из ПТУР», — рассказал российский военнослужащий. Он добавил, что «ответка не заставляет себя долго ждать».
По его словам, ранее он с товарищами отработал из двух ракетных комплексов, попав точно в цель. Джус уточнил, что поражённый опорный пункт располагался на окраине города.
«Мы уже шагнули за центр Марьинки, за проспект Дружбы, и отрабатывали уже их позиции, с которых они рулят», — поделился боец.
Отражение атак в районе Клещеевки
Кроме того, как сообщила ранее Военная хроника, по состоянию на вечер 5 июля все атаки ВСУ рядом с Клещеевкой отбиты. Сообщалось, что украинские войска не смогли занять господствующие высоты западнее этого населённого пункта.
Отмечается, что бои за несколько дней привели к истощению украинских резервов, поэтому командование украинской армии начало отправлять в бой части, укомплектованные неподготовленными бойцами, мобилизованными от нескольких недель до трёх месяцев назад.
Также в разборе говорится, что уровень потерь в отдельных украинских подразделениях, прежде всего в штурмовых бригадах, после нескольких дней штурмов приближается к 70%.