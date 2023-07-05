Узнать больше

Пушилин заявил, что первый этап контрнаступления ВСУ не показал никакого результата

Короткая ссылка
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что первый этап контрнаступления Вооружённых сил Украины не показал никакого результата.
Пушилин заявил, что первый этап контрнаступления ВСУ не показал никакого результата
  • AP
  • © Libkos

Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Пресловутое контрнаступление, по крайней мере первый этап, не показал никакого результата», — цитирует Пушилина РИА Новости.

Как отметил Пушилин, единственное, что случилось на первом этаже украинского наступления, — это уничтожение поставленной Западом техники и потери в личном составе украинской армии.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что так называемое украинское контрнаступление захлёбывается.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить