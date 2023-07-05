Пушилин заявил, что первый этап контрнаступления ВСУ не показал никакого результата
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Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».
«Пресловутое контрнаступление, по крайней мере первый этап, не показал никакого результата», — цитирует Пушилина РИА Новости.
Как отметил Пушилин, единственное, что случилось на первом этаже украинского наступления, — это уничтожение поставленной Западом техники и потери в личном составе украинской армии.
Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что так называемое украинское контрнаступление захлёбывается.