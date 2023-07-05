Пушилин заявил, что первый этап контрнаступления ВСУ не показал никакого результата

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что первый этап контрнаступления Вооружённых сил Украины не показал никакого результата.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Пресловутое контрнаступление, по крайней мере первый этап, не показал никакого результата», — цитирует Пушилина РИА Новости.

Как отметил Пушилин, единственное, что случилось на первом этаже украинского наступления, — это уничтожение поставленной Западом техники и потери в личном составе украинской армии.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что так называемое украинское контрнаступление захлёбывается.