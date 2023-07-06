Спецназ группировки «Запад» под Лозовой уничтожил самоходку ВСУ боеприпасом «Ланцет»
Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
«В районе населённого пункта Лозовая барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожена самоходная пушка противника 2С5 «Гиацинт-С», — говорится в сообщении.
По словам Зыбинского, что российские военные также нанесли восемь ударов по сосредоточению живой силы и технике 14-й отдельной механизированной бригады и подразделений территориальной обороны ВСУ.
Ранее артиллерия группировки «Юг» контрбатарейным огнём поразила пять гаубиц и три миномёта ВСУ.