Группа спецназначения группировки «Запад» обнаружила и с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожила самоходную пушку «Гиацинт-С» ВСУ на Купянском направлении под Лозовой.

Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

«В районе населённого пункта Лозовая барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожена самоходная пушка противника 2С5 «Гиацинт-С», — говорится в сообщении.

По словам Зыбинского, что российские военные также нанесли восемь ударов по сосредоточению живой силы и технике 14-й отдельной механизированной бригады и подразделений территориальной обороны ВСУ.

Ранее артиллерия группировки «Юг» контрбатарейным огнём поразила пять гаубиц и три миномёта ВСУ.