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Артиллерия группировки «Юг» контрбатарейным огнём поразила пять гаубиц и три миномёта ВСУ

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Начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев заявил, что артиллерия группировки контрбатарейным огнём поразила пять гаубиц и три миномёта ВСУ.

Об этом информирует РИА Новости.

«Уничтожены две гаубицы Д-20, самоходная артиллерийская установка М777 и два миномёта на огневых позициях ВСУ в районе населённых пунктов Серебрянка, Спорное, Светлогорск», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также были уничтожены САУ Panzerhaubitze 2000 в районе Дружковки. Кроме того российские войска ликвидировали гаубицу Д-30 вблизи населённого пункта Федоровка Вторая и боевую  машину пехоты противника в районе Невельского.

Ранее военные сапёры завершили сплошное разминирование в Валуйках после обстрелов ВСУ.

Также в МО России заявили об уничтожении до 290 украинских военнослужащих на Донецком направлении.

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