Успешно отражено девять атак: в МО РФ заявили об уничтожении до 290 украинских военнослужащих на Донецком направлении

На Донецком направлении за сутки уничтожены до 290 военнослужащих ВСУ, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, российские военные отразили в этом секторе девять атак противника. Ещё пять попыток наступления отбито на Южно-Донецком направлении. За сутки поражены командный пункт одной из бригад ВСУ, склады боеприпасов и военно-технического имущества украинских войск.

В Минобороны РФ заявили, что за прошедшие сутки российские войска продолжили отражать попытки наступления Вооружённых сил Украины (ВСУ), в частности, на Донецком, Красно-Лиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

Как заявил официальный представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на Донецком направлении благодаря действиям обороняющихся подразделений группировки «Юг» за сутки успешно отражено девять атак противника в районах следующих населённых пунктов ДНР: Белогоровка, Первомайское, Северное, Невельское и Красногоровка. Наряду с этим в районе Артёмовска поражены три скопления живой силы и техники ВСУ.

По данным МО РФ, в течение суток в этом секторе уничтожено до 290 военнослужащих ВСУ, три танка, боевая машина пехоты, пять автомобилей, три пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одна «Мста-Б».

В дополнение к этому в районе н. п. Невельское (ДНР) уничтожен полевой склад боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны.

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

На Краснолиманском направлении благодаря действиям группировки «Центр», а также работе авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены две атаки штурмовых групп 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районе н. п. Макеевка и Червоная Диброва (ЛНР).

Кроме того, в районе н. п. Ямполовка, Торское, Григоровка (ДНР), Кузьмино и Червонопоповка (ЛНР) поражены живая сила и техника 21-й, 42-й, 63-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. В дополнение к этому в районе н. п. Серебрянка и Торское (ДНР) пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

Противник за сутки потерял на этом направлении свыше 90 военнослужащих ВСУ, один танк, три боевые бронированные машины, три пикапа, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, самоходную гаубицу «Акация», а также две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении группировка войск «Восток» при поддержке артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразила пять атак ВСУ силами до мотопехотной роты в направлении н. п. Старомайорское и Урожайное (ДНР).

В районе н. п. Макаровка (ДНР) и Приютное (Запорожская область) поражены скопления живой силы противника, а в районе Угледара (ДНР) уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.

За сутки на Запорожском направлении отражена атака подразделений 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе н. п. Жеребянки (Запорожская область). В районе н. п. Преображенка и Малая Токмачка (Запорожская область) ударами авиации поражены скопления живой силы и техники ВСУ. Кроме того, в районе н. п. Луговское, Марфополь и Мирное (Запорожская область) пресечена деятельность трёх украинских диверсионно-разведывательных групп.

В общей сложности противник потерял за сутки на этих направлениях свыше 300 военнослужащих ВСУ, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы «Мста-Б», две гаубицы Д-20, две самоходные артиллерийские установки «Акация», а также САУ Krab.

На Купянском направлении авиация и артиллерия группировки «Запад» поразили живую силу и технику подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Новомлынск, Двуречная, Синьковка и Тимковка (Харьковская область). Уничтожено до 20 украинских военных, бронетранспортёр и два автомобиля. В районе Голубовки (Харьковская область) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 60 военнослужащих ВСУ, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель», а также пункт управления беспилотниками.

Работа авиации, ракетных войск и артиллерии

Авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили 79 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 109 районах.

По данным МО РФ, в районе н. п. Дружковка и Максимовка (ДНР) уничтожены склады боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ. Кроме того, в районе Раздоловки (ДНР) поражён командный пункт 115-й механизированной бригады ВСУ.

Средства противовоздушной обороны за сутки перехватили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожили шесть украинских беспилотников.