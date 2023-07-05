Минобороны: за сутки на Краснолиманском направлении отражены две атаки ВСУ

ВС России отразили на Краснолиманском направлении две атаки украинских военных.

Об этом сообщили в Минобороны.

«На Краснолиманском направлении... отражены две атаки штурмовых групп 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Макеевка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российские артиллеристы на Краснолиманском направлении уничтожили командный пункт украинской армии при помощи высокоточного боеприпаса «Краснополь».