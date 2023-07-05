ВС России уничтожили командный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские артиллеристы на Краснолиманском направлении уничтожили командный пункт украинской армии при помощи высокоточного боеприпаса «Краснополь», сообщает Минобороны России.

Отмечается, что цель была поражена САУ «Мста-С», стрельбу корректировал БПЛА «Орлан».

«Выскакиваем из микронорки, отрабатываем цель, всё по команде, буквально минуту-полторы отбиваемся — и уже опять в микронорку», — рассказал наводчик орудия с позывным Первый.

Ведомство сообщает, что боеприпас «Краснополь» отлично зарекомендовал себя в ходе спецоперации.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что только на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях в результате безуспешных атак ВСУ группировки ВС России уничтожили 15 самолётов, три вертолёта, 920 единиц бронетанковой техники.

Также сообщалось, что бойцы Южной группировки войск предотвратили попытку атаки ВСУ под Соледаром в ДНР.