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ВС России уничтожили командный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

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Российские артиллеристы на Краснолиманском направлении уничтожили командный пункт украинской армии при помощи высокоточного боеприпаса «Краснополь», сообщает Минобороны России.

Отмечается, что цель была поражена САУ «Мста-С», стрельбу корректировал БПЛА «Орлан».

«Выскакиваем из микронорки, отрабатываем цель, всё по команде, буквально минуту-полторы отбиваемся — и уже опять в микронорку», — рассказал наводчик орудия с позывным Первый.

Ведомство сообщает, что боеприпас «Краснополь» отлично зарекомендовал себя в ходе спецоперации.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что только на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях в результате безуспешных атак ВСУ группировки ВС России уничтожили 15 самолётов, три вертолёта, 920 единиц бронетанковой техники.

Также сообщалось, что бойцы Южной группировки войск предотвратили попытку атаки ВСУ под Соледаром в ДНР.

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