Российские военные сорвали попытку атаки ВСУ под Соледаром
- РИА Новости
«Расчётным БПЛА было вскрыто выдвижение противника... Противник был вскрыт, по нему было применено огневое поражение», — заявил РИА Новости командир артиллерийского подразделения 200-й бригады.
По его словам, группа противника численностью до 50 человек была на 80% уничтожена.
Ещё через несколько часов российские военные обнаружили вторую группу украинских военных до 20 человек, которая продвигалась ближе к Соледару, её также уничтожили.
Ранее войска России нанесли удары по наступающим силам ВСУ на Южно-Донецком направлении.
Также сообщалось, что ВС России уничтожили украинский Starlink под Артёмовском.