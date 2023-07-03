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Российские военные сорвали попытку атаки ВСУ под Соледаром

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Бойцы Южной группировки войск предотвратили попытку атаки ВСУ под Соледаром в ДНР.
Российские военные сорвали попытку атаки ВСУ под Соледаром
  • РИА Новости

«Расчётным БПЛА было вскрыто выдвижение противника... Противник был вскрыт, по нему было применено огневое поражение», — заявил  РИА Новости командир артиллерийского подразделения 200-й бригады.

По его словам, группа противника численностью до 50 человек была на 80% уничтожена. 

Ещё через несколько часов российские военные обнаружили вторую группу украинских военных до 20 человек, которая продвигалась ближе к Соледару, её также уничтожили.

Ранее войска России нанесли удары по наступающим силам ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Также сообщалось, что ВС России уничтожили украинский Starlink под Артёмовском.

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