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Войска России нанесли удары по наступающим силам ВСУ на Южно-Донецком направлении

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Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что российские военнослужащие нанесли поражение по наступающим силам ВСУ в районах между Равнополем и Макаровкой.

Об этом информирует ТАСС.

«При поддержке артиллерии нанесено огневое поражение по наступающим силам противника в районах между Равнополем и Макаровкой», — говорится в сообщении.

Также военнослужащие группировки поразили ряд скоплений живой силы боевиков в районах Пречистовки, Макаровки и Новодонецкого на Южно-Донецком направлении.

Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены миномётный расчёт противника, а также гаубица «Мста-Б» и пикап с националистами.

Ранее ВС России уничтожили украинский Starlink под Артёмовском.

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