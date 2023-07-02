ВС России уничтожили украинский Starlink под Артёмовском

Российские артиллеристы уничтожили украинскую станцию спутниковой связи Starlink и пункт управления дронами под Артёмовском.

Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Уничтожены станция связи Starlink, пункт управления беспилотными летательными аппаратами вместе с беспилотником «Лелека-100», — говорится в сообщении.

Кроме того, российскими военными был уничтожен узел связи и пикап с группой пехоты.

Ранее ВС России поразили пункты управления оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк».

Также сообщалось, что группировка ВС России «Юг» отразила за сутки 15 атак ВСУ на Донецком направлении.