ВС России уничтожили украинский Starlink под Артёмовском
Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
«Уничтожены станция связи Starlink, пункт управления беспилотными летательными аппаратами вместе с беспилотником «Лелека-100», — говорится в сообщении.
Кроме того, российскими военными был уничтожен узел связи и пикап с группой пехоты.
Ранее ВС России поразили пункты управления оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк».
Также сообщалось, что группировка ВС России «Юг» отразила за сутки 15 атак ВСУ на Донецком направлении.