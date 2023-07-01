Группировка ВС России «Юг» отразила за сутки 15 атак ВСУ на Донецком направлении
- РИА Новости
«На Донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений Южной группировки войск успешно отражено 15 атак противника в районах населённых пунктов... Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские военные при помощи высокоточного оружия поразили пункты управления оперативно-тактической группы «Донецк» украинской армии.