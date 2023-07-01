ВС России поразили пункты управления оперативно-тактической группы «Донецк» ВСУ

Российские военные при помощи высокоточного оружия поразили пункты управления оперативно-тактической группы «Донецк» украинской армии, сообщает Минобороны России.

«Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием морского и наземного базирования по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк», — говорится в сводке военного ведомства.

Отмечается, что все намеченные объекты были поражены, цель удара достигнута.

Ранее ВКС России нанесли удары высокоточным оружием по объектам нефтепереработки и хранения топлива для группировки украинской армии в Донбассе.