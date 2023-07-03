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Военная хроника: за время наступления ситуация для ВСУ сложилась не лучшим образом

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За время наступления ситуация на поле боя для ВС Украины сложилась не лучшим образом.
Военная хроника: за время наступления ситуация для ВСУ сложилась не лучшим образом
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Военная хроника.

Отмечается, что у военного и гражданского руководства всё ещё нет консенсуса относительно оценки хода наступления.

«К настоящему моменту ситуация на поле боя сложилась для ВСУ не лучшим образом: оборонительные рубежи, минные поля и активность авиации ВКС мешают продвигаться так, как было запланировано», — пишет Военная хроника.

В материале сказано, что киевские власти, вероятно, рассчитывали на «блицкриг» — выход к Токмаку за первые трое-четверо суток и к Мелитополю за семь — десять суток.

При этом отмечается, что данный план провалился уже на третьи сутки после начала наступления.

Общие потери украинской армии убитыми и ранеными, как говорится в сообщении, с начала наступления могут достигать 23—27 тыс. человек. В основном к таким потерям привёл дефицит командного состава.

Подводя итоги, Военная хроника пишет, что с 4 июня ВСУ наступают в Запорожье и на Южно-Донецком направлении на одни и те же населённые пункты. При этом большая часть сёл не взята под контроль и находится в серой зоне.

Кроме того, на ряде участков ВС Украины совсем не удалось продвинуться.

Так, наступление ВСУ — это движение от исходных позиций до передовых районов, которое сопровождается потерей техники и отходом обратно, а это, безусловно, противоречит планам командования, сказано в материале.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что только на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях в результате безуспешных атак ВСУ группировки ВС России уничтожили 15 самолётов, три вертолёта, 920 единиц бронетанковой техники.

Также сообщалось, что бойцы Южной группировки войск предотвратили попытку атаки ВСУ под Соледаром в ДНР.

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