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Шойгу сообщил, что ВС России на трёх направлениях уничтожили 16 танков Leopard

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что уничтожены 16 танков Leopard — это эквивалентно почти всей бронетехнике данного типа, поставленной Киеву Польшей и Португалией.

Он отметил, что только на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях в результате безуспешных атак ВСУ группировки ВС России уничтожили 15 самолётов, три вертолёта, 920 единиц бронетанковой техники. 

Глава оборонного ведомства уточнил, что в том числе уничтожено 16 танков Leopard.

«Это практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией», — сказал он.

Ранее стало известно, что власти Германии и Польши до сих пор не смогли договориться о создании ремонтного центра для танков Leopard и другой техники для Вооружённых сил Украины.

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