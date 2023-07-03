Шойгу сообщил, что ВС России на трёх направлениях уничтожили 16 танков Leopard
Он отметил, что только на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях в результате безуспешных атак ВСУ группировки ВС России уничтожили 15 самолётов, три вертолёта, 920 единиц бронетанковой техники.
Глава оборонного ведомства уточнил, что в том числе уничтожено 16 танков Leopard.
«Это практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией», — сказал он.
Ранее стало известно, что власти Германии и Польши до сих пор не смогли договориться о создании ремонтного центра для танков Leopard и другой техники для Вооружённых сил Украины.