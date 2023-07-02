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Spiegel: Польша и ФРГ не смогли договориться о постройке цехов по ремонту танков для ВСУ

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Власти Германии и Польши до сих пор не смогли договориться о создании ремонтного центра для танков Leopard и другой техники для Вооружённых сил Украины.
Spiegel: Польша и ФРГ не смогли договориться о постройке цехов по ремонту танков для ВСУ
  • AP
  • © Libkos

Об этом пишет издание Spiegel со ссылкой на источники.

«Берлин и Варшава неустанно спорят о деталях структуры совместного предприятия», — говорится в публикации.

Как пишет издание, черновик договора о постройке хаба с цехами на территории Польши уже разработан и должен быть согласован между польскими и немецкими оборонными концернами к концу недели.

«Однако в отрасли говорят, что Польша до сих пор тормозила проект. Польская компания PGZ представила весьма своеобразные идеи о стоимости работ над танками», — отмечается в материале.

Как рассказывают источники, Варшава просит «заоблачные» цены размером более €100 тыс. за обслуживание одного танка, в то время как в Германии такая работа оценивается в €12 тыс.

В апреле сообщалось, что польский оборонный завод «Бумар-Лабенды» в городе Гливице в мае начнёт ремонт и обслуживание танков Leopard, которые поставляются Киеву.

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