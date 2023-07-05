Места дислокации и районы сосредоточения резервов: ВС РФ нанесли удары по позициям «Кракена» и «Грузинского легиона»

Авиация группировки ВС РФ «Юг» нанесла ракетно-бомбовые удары по объектам противника на Соледаро-Артёмовском и Александро-Калиновском направлениях. Как рассказал начальник пресс-центра группировки, среди поражённых объектов оказались места дислокации подразделений «Кракена» и наёмников «Грузинского легиона». Наряду с этим сбит украинский самолёт Су-25.

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по объектам противника на Соледаро-Артёмовском и Александро-Калиновском направлениях.

«Огневому поражению подверглись пункт временной дислокации, район сосредоточения резервов 54-й механизированной бригады ВСУ вблизи населённых пунктов Дылеевка и Белая Гора, а также места дислокации подразделений «Кракен» и 24-й механизированной бригады ВСУ в районе Торецка», — уточнил Астафьев.

В ходе контрбатарейной борьбы артиллерия уничтожила самоходные гаубицы «Акация» в Николаевке, крупнокалиберный миномёт 2С7 «Пион» в районе Маркова, а также буксируемое артиллерийское орудие 2А65 «Мста-Б» в посёлке Острое и 120-мм миномёт на огневой позиции вблизи Старомихайловки.

Среди других поражённых артиллерией объектов оказалось расположение наёмников, отметил Астафьев.

«Кроме того, артиллерийскими подразделениями поражён пункт дислокации наёмников «Грузинского легиона» в Константиновке, склад боеприпасов ВСУ в населённом пункте Весёлое и пять единиц автомобильной техники противника в Северске и Ласточкине», — уточнил он.

В свою очередь, начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский рассказал, что авиация нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по сосредоточению живой силы, вооружению, военной и специальной техники из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны.

Заявление начальника пресс-центра группировки «Запад»

Кроме того, артиллерия огнём из гаубиц уничтожила гаубицу Д-30 в районе н. п. Першотравневое, миномётный расчёт в районе н. п. Новосёловское и склад боеприпасов в районе н. п. Песчаное.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что на Южно-Донецком направлении отражена атака противника.

«Передовыми подразделениями группировки войск «Восток» отражена атака до двух взводов противника севернее населённого пункта Урожайное. Уничтожены два автомобиля и живая сила националистов. Также отражена атака до роты противника в районе Макаровки», — сказал Чехов.

Он также рассказал, что российские артиллеристы уничтожили пикап с военными ВСУ в районе Новомихайловки. Кроме того, вертолёты армейской авиации поразили места скопления украинских войск в районах Макаровки, Урожайного и Левадного.

Наряду с этим на Запорожском направлении артиллерия уничтожила две буксируемые гаубицы в районах Преображенки и Лукьяновского, а также станцию радиоэлектронной борьбы в районе Новоданиловки.

Силами штурмовой и армейской авиации были уничтожены танки и БМП противника в районе Малой Токмачки. Также поражены скопления живой силы противника в районе Новоданиловки и Пятихаток. В дополнение к этому тяжёлые огнемётные системы «Солнцепёк» поразили живую силу ВСУ в районе Дорожнянки.

Помимо прочего, средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника типа «Валькирия». По словам Чехова, в секторе также сбит украинский самолёт.

«Стрелком-зенитчиком из ПЗРК «Верба» сбит самолёт Су-25 ВСУ в районе севернее Нестерянки», — уточнил он.

В Минобороны России также рассказали, что российские десантники успешно отразили наступление подразделений ВСУ на южном фланге Артёмовского направления.

В пресс-службе ведомства рассказали, что расчёты беспилотной авиации одного из соединений ВДВ обнаружили выдвижение к позициям российских сил нескольких групп украинских националистов при поддержке боевых бронированных машин. Их координаты были переданы на пункт управления артиллерией соединения ВДВ.

«Массированным огнём из артиллерийских орудий десантники накрыли наступающие подразделения ВСУ, уничтожив большое количество личного состава и техники противника, в том числе западного производства», — заявили в МО РФ.

В результате этих событий подразделения украинских войск понесли значительные потери в живой силе и технике. Как подчеркнули в МО РФ, ВСУ спешно отступили, бросив своих раненых и убитых на поле боя.