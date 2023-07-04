На Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Купянском направлениях: в МО РФ заявили об отражении 17 атак ВСУ за сутки

За минувшие сутки российские военные отразили по меньшей мере 17 атак ВСУ на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Купянском направлениях, заявили в Минобороны РФ. Как уточнили в ведомстве, украинские войска потеряли на Донецком направлении до 290 военнослужащих убитыми и ранеными. Наряду с этим за сутки ВКС РФ сбили украинские самолёт Су-25 и вертолёт Ми-8. Ещё два Су-25 противника сбито силами ПВО.

В Минобороны РФ заявили, что в течение суток Вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжали безуспешные попытки наступать на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.

Как заявил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на Донецком направлении благодаря действиям обороняющихся подразделений группировки войск «Юг» успешно отражено десять атак противника в районе расположенных в ДНР населённых пунктов Белогоровка, Орехово-Василевка, Ягодное, Клещеевка, Первомайское, Опытное и Водяное.

ВСУ потеряли в этом секторе до 290 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, девять автомобилей, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку «Акация», гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.

Наряду с этим в районе н. п. Выемка (ДНР) уничтожен полевой склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

На Краснолиманском направлении в результате работы подразделений группировки войск «Центр», а также ударов авиации и артиллерии поражены подразделения 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе н. п. Невское и Червоная Диброва (ЛНР).

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

Помимо прочего, отражены четыре атаки противника в районе н. п. Нововодяное (ЛНР) и Ямполовка (ДНР). В районе н. п. Червоная Диброва (ЛНР) пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

В этом районе за сутки уничтожены свыше 135 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одна Д-20.

На Южно-Донецком направлении огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Восток» в течение суток отражены две атаки противника в районе н. п. Урожайное (ДНР). В районе н. п. Приютное (Запорожская область) пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

По данным МО РФ, на Запорожском направлении поражено скопление живой силы и техники 106-й бригады территориальной обороны в районе н. п. Луговское (Запорожская область).

В ходе боевых действий в этом секторе уничтожены до 200 военнослужащих ВСУ, один танк, четыре боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы «Мста-Б» и одна Д-20.

Наряду с этим в районе Орехова (Запорожская область) уничтожен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ.

На Купянском направлении авиация и артиллерия группировки войск «Запад» поразили живую силу и технику ВСУ в районе н. п. Берестовое и Тимковка (Харьковская область). Российские военные также отразили атаку противника в районе н. п. Новосёловское (ЛНР).

Как сообщили в МО РФ, противник потерял до 30 военнослужащих ВСУ, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Гиацинт-С» и «Акация», гаубицу Д-20, а также артиллерийскую систему М777 производства США. Наряду с этим в районе Песчаного (Харьковская область) уничтожен склад боеприпасов 67-й бригады территориальной обороны.

На Херсонском направлении в течение суток уничтожены до 50 украинских военных, три автомобиля, гаубица «Мста-Б», а также артиллерийская система М777.

Работа авиации, ракетных войск и артиллерии

Авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ в течение суток поразили 85 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 102 районах.

Кроме того, истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолёт Су-25 в районе н. п. Григоровка и вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины в районе н. п. Новогродовка (ДНР).

В свою очередь, средства противовоздушной обороны сбили два самолёта Су-25 Воздушных сил Украины. Наряду с этим за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожено 14 украинских беспилотников.