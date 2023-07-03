«Свидетельствует о мастерстве наших бойцов»: Шойгу заявил об отсутствии наступательных успехов у ВСУ

Российские военные продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику, что существенно снижает его наступательный потенциал, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. Он отметил, что с начала июня ВСУ потеряли около 2,5 тыс. единиц различного вооружения и не достигли своих целей ни на одном из заявленных направлений.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику, снижая его наступательный потенциал.

«Только на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, где украинские формирования предпринимают безуспешные атаки, группировками российских вооружённых сил уничтожено 15 самолётов, три вертолёта и 920 единиц бронетанковой техники, в том числе 16 танков Leopard», — сказал Шойгу.

Как отметил министр, речь идёт практически о всех экземплярах танков данного типа, поставленных Украине Польшей и Португалией.

По словам Шойгу, с 4 июня на всех направлениях украинские войска лишились около 2,5 тыс. единиц различных видов вооружения. Кроме того, российские силы ПВО за месяц перехватили 158 реактивных снарядов HIMARS, 25 крылатых ракет Storm Shadow и 386 беспилотников.

«В целом ни на одном из направлений противник своих целей не достиг. Это свидетельствует о мастерстве наших бойцов и явно завышенных ожиданиях от хвалёного западного оружия», — отметил Шойгу.

В то же время, сказал министр, Киев пытается компенсировать свою неспособность обеспечить успех на земле за счёт террористических обстрелов гражданских объектов, добиваясь «пропагандистского эффекта».

«Благодаря профессиональным действиям наших военнослужащих удаётся минимизировать потери среди мирного населения и спасти сотни жизней», — сказал глава Минобороны России.

Сводка МО РФ о ходе спецоперации

В Минобороны России заявили, что в течение суток Вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжали попытки наступать на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.

Так, на Донецком направлении успешно отражены девять атак противника в районах населённых пунктов Золотарёвка (ЛНР), Водяное, Первомайское и Клещиевка (ДНР).

Ударами авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем уничтожены до 260 военнослужащих ВСУ, один танк, три боевые бронированные машины, пять пикапов, самоходная гаубица М109 Paladin производства США и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении в районах населённых пунктов Торское, Ямполовка (ДНР) и Макеевка (ЛНР) отражены четыре атаки противника. В районах населённых пунктов Торское, Терны (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР) поражены скопления живой силы и техники ВСУ.

Кроме того, в районе населённых пунктов Червоная Диброва и Кузьмино (ЛНР) пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожены более 90 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30.

На Южно-Донецком направлении отражены три атаки противника в районе Никольского, Урожайного и Макаровки (ДНР).

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

В районах населённых пунктов Работино (Запорожская область) и Урожайное (ДНР) поражены скопления живой силы и техники ВСУ. Кроме того, на Запорожском направлении в районе Марфополя (Запорожская область) уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.

Противник за сутки потерял на этих направлениях до 190 военнослужащих ВСУ убитыми и ранеными, уничтожено два танка, семь боевых бронированных машин, в том числе БМП Bradley производства США, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777, две гаубицы «Мста-Б», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Кроме того, в районе населённых пунктов Успеновка, Малокатериновка и города Орехов (Запорожская область) уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 23-й и 65-й механизированных бригад, а также 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

На Купянском направлении ударами авиации и артиллерии группировки «Запад» поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Артёмовка (ЛНР), Новомлынск, Котляровка, Красное Первое и Синьковка (Харьковская область).

В районе Синьковки пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки уничтожено до 20 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30.

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Наряду с этим в районе Песчанки (Харьковская область) уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.

На Херсонском направлении в течение суток уничтожены до 30 военнослужащих ВСУ, семь автомобилей и две гаубицы «Мста-Б».

В районе Змиевки (Херсонская область) уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны.

Авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили 82 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 118 районах.

По данным МО РФ, в районе Дылеевки (ДНР) поражён пункт управления 28-й механизированной бригады ВСУ.

Средства противовоздушной обороны сбили самолёт Су-27 Воздушных сил Украины в районе Каменки (Херсонская область). Кроме того, за сутки перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожено 14 украинских беспилотников.