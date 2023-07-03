«Для наиболее эффективного уничтожения противника»: в МО РФ рассказали о работе танкистов ЦВО в зоне спецоперации

Танковые экипажи Центрального военного округа в ходе поражения позиций ВСУ применили различные типы боеприпасов за короткий промежуток времени, чтобы эффективно уничтожить противника. Как заявили в Минобороны РФ, танкисты вывели из строя легкобронированную технику, а также поразили опорный пункт и личный состав ВСУ. На других направлениях СВО военные ВС РФ нанесли ракетно-бомбовые удары по скоплению живой силы и техники противника.

Танкисты нанесли удар по опорному пункту ВСУ

В Минобороны РФ рассказали о работе танкистов в зоне СВО. В частности, в ведомстве сообщили, что экипажи Т-90А уничтожили опорный пункт противника, применив управляемые снаряды.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, танкисты выдвинулись на огневую позицию на дистанцию прямого выстрела. Получив координаты целей от подразделения разведки, танковые экипажи приступили к боевой работе.

«Для наиболее эффективного уничтожения противника за короткий промежуток времени использовались различные типы боеприпасов», — отметили в ведомстве.

В ходе работы операторы-наводчики первым выстрелом из орудия калибра 125 мм управляемым боеприпасом вывели из строя легкобронированную технику. Впоследствии опорный пункт и личный состав ВСУ были поражены с применением осколочных и фугасных снарядов.

Боевая работа экипажей танков Т-90А на Краснолиманском направлении

Как уточнил один из военнослужащих, первую из назначенных целей экипаж танка поразил с первого выстрела, ещё одну — со второго.

Сводки группировок «Юг» и «Центр»

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что российская авиация нанесла ряд ударов по расположениям ВСУ.

«Авиацией Южной группировки войск нанесены ракетно-бомбовые удары по скоплению живой силы и техники противника на Лисичанском, Соледаро-Артёмовском и Александро-Калиновском направлениях», — сказал он.

Кроме того, расчёт реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» поразил командный пункт 53-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Предтечино. Наряду с этим артиллерия уничтожила склад боеприпасов противника в районе н. п. Красное.

В ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ уничтожили боевую машину пехоты ВСУ в районе Артёмовска, самоходную гаубицу «Гвоздика» в Константиновке, 122-миллиметровое артиллерийское орудие Д-30 в Максимильяновке и 152-мм буксируемую гаубицу «Мста-Б» в районе посёлка Острое.

Как рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, российские военные отразили атаку ВСУ в районе Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении.

«В районе Серебрянского лесничества отражена атака подразделений при поддержке техники 67-й механизированной бригады ВСУ. В результате стрелкового боя и огневой поддержки артиллерии «Центр» противник отошёл, понеся потери в технике и живой силе», — сказал Савчук.

Он уточнил, что артиллерия также нанесла огневое поражение позициям ствольной и реактивной артиллерии противника.

Кроме того, авиация группировки «Центр» продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по районам временной дислокации и огневым средствам ВСУ. Помимо этого, в ходе контрбатарейной борьбы вскрыты и уничтожены три расчёта миномётов калибра 120 мм, а также одна боевая машина «Град».

Данные о работе российских военных из ЛНР

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники сообщил, что российские военнослужащие за неделю отразили более 50 атак ВСУ на Луганском направлении.

«В течение минувшей недели Вооружёнными силами РФ на Луганском тактическом направлении отражено около 56 атак противника», — написал он в Telegram.

По его информации, российские военнослужащие за неделю ликвидировали порядка 3 тыс. солдат ВСУ и иностранных наёмников, а также пресекли действия 14 украинских диверсионно-разведывательных групп на Луганском участке фронта.

Наряду с этим уничтожено около 75 единиц автомобильной техники, 45 различных боевых бронированных машин, десять танков, в том числе иностранного производства. Также поражено 40 различных буксируемых и самоходных артиллерийских систем.