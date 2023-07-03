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Минобороны: танки ЦВО использовали новую тактику против ВСУ на Краснолиманском направлении

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Танковые экипажи ЦВО уничтожили опорный пункт и технику ВСУ на Краснолиманском направлении, используя новый тактический приём.

Об этом сообщили в Минобороны.

«Экипажи танков Т-90А ЦВО нанесли огневое поражение по опорному пункту противника», — говорится в заявлении.

Отмечается, что командиры танков использовали новую тактику огневого воздействия.

Она, как уточнили в ведомстве, включает в себя использование различных типов боеприпасов в короткий промежуток времени.

Ранее военнослужащие группировки войск «Центр» отразили атаку ВС Украины на Краснолиманском направлении.

Также Южная группировка нанесла ракетно-бомбовые удары по ВСУ на трёх направлениях.

1 июля группировка ВС России «Юг» отразила за сутки 15 атак ВСУ на Донецком направлении.

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