Минобороны: танки ЦВО использовали новую тактику против ВСУ на Краснолиманском направлении
Об этом сообщили в Минобороны.
«Экипажи танков Т-90А ЦВО нанесли огневое поражение по опорному пункту противника», — говорится в заявлении.
Отмечается, что командиры танков использовали новую тактику огневого воздействия.
Она, как уточнили в ведомстве, включает в себя использование различных типов боеприпасов в короткий промежуток времени.
Ранее военнослужащие группировки войск «Центр» отразили атаку ВС Украины на Краснолиманском направлении.
Также Южная группировка нанесла ракетно-бомбовые удары по ВСУ на трёх направлениях.
1 июля группировка ВС России «Юг» отразила за сутки 15 атак ВСУ на Донецком направлении.