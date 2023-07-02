Минобороны: ВС России отразили атаку противника на Краснолиманском направлении

Военнослужащие группировки войск «Центр» отразили атаку ВС Украины на Краснолиманском направлении.

Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«В результате слаженной боевой работы артиллерийских подразделений и экипажей армейской авиации группировки войск «Центр» противник отошёл, понеся значительные потери в технике и в живой силе», — рассказал он в видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны России.

Савчук добавил, что атака проводилась при поддержке боевых бронемашин и пикапов 21-й и 63-й механизированных бригад украинской армии.

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