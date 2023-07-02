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Минобороны: ВС России отразили атаку противника на Краснолиманском направлении

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Военнослужащие группировки войск «Центр» отразили атаку ВС Украины на Краснолиманском направлении.
Минобороны: ВС России отразили атаку противника на Краснолиманском направлении
  • РИА Новости

Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«В результате слаженной боевой работы артиллерийских подразделений и экипажей армейской авиации группировки войск «Центр» противник отошёл, понеся значительные потери в технике и в живой силе», — рассказал он в видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны России.

Савчук добавил, что атака проводилась при поддержке боевых бронемашин и пикапов 21-й и 63-й механизированных бригад украинской армии.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в районе Кременной в ЛНР была разбита диверсионно-разведывательная группа 95-й отдельной штурмовой бригады десантно-штурмовых войск ВСУ.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что Вооружённые силы России продвигаются на нескольких направлениях.

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