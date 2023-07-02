В Минобороны Украины признали продвижение ВС России на нескольких направлениях
- РИА Новости
Об этом она написала в Telegram.
По её словам, речь идёт об Авдеевском, Марьинском и Лиманском направлениях.
«(ВС России. — RT) также двинулись вперёд и на Сватовском направлении. Там идут ожесточённые бои. Они атакуют Белогоровку, Серебрянку», — говорится в сообщении.
Маляр назвала обстановку на этом участке фронта «довольно сложной».
Она добавила, что ВСУ сталкиваются с серьёзным сопротивлением в ходе контрнаступления.
Ранее глава комитета начальников штабов Соединённых Штатов Марк Милли заявил, что контрнаступление Вооружённых сил Украины продвигается медленнее, чем ожидалось.
Также военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин назвал заявление МО Украины о контрнаступлении бессмысленным.