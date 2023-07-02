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В Минобороны Украины признали продвижение ВС России на нескольких направлениях

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Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что Вооружённые силы России продвигаются на нескольких направлениях.
В Минобороны Украины признали продвижение ВС России на нескольких направлениях
  • РИА Новости

Об этом она написала в Telegram.

По её словам, речь идёт об Авдеевском, Марьинском и Лиманском направлениях.

«(ВС России. — RT) также двинулись вперёд и на Сватовском направлении. Там идут ожесточённые бои. Они атакуют Белогоровку, Серебрянку», — говорится в сообщении.

Маляр назвала обстановку на этом участке фронта «довольно сложной».

Она добавила, что ВСУ сталкиваются с серьёзным сопротивлением в ходе контрнаступления.

Ранее глава комитета начальников штабов Соединённых Штатов Марк Милли заявил, что контрнаступление Вооружённых сил Украины продвигается медленнее, чем ожидалось.

Также военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин назвал заявление МО Украины о контрнаступлении бессмысленным.

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