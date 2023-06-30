Американский генерал Милли: контрнаступление ВСУ идёт медленнее, чем ожидалось

Глава комитета начальников штабов Соединённых Штатов Марк Милли заявил, что контрнаступление Вооружённых сил Украины продвигается медленнее, чем ожидалось.

«Происходит ли это медленнее, чем предсказывали расчёты на компьютере или разные люди? Да», — цитирует его ТАСС.

По словам Милли, украинское контрнаступление будет длиться до десяти недель и будет очень «сложным» и «кровавым».

27 июня президент России Владимир Путин заявил, что с начала контрнаступления Вооружённые силы Украины потеряли 259 танков и 780 бронемашин.

22 июня секретарь Совбеза России Николай Патрушев доложил российскому президенту, что украинские войска потеряли более 13 тыс. человек в ходе попыток контрнаступления.