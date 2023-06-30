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Американский генерал Милли: контрнаступление ВСУ идёт медленнее, чем ожидалось

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Глава комитета начальников штабов Соединённых Штатов Марк Милли заявил, что контрнаступление Вооружённых сил Украины продвигается медленнее, чем ожидалось.
Американский генерал Милли: контрнаступление ВСУ идёт медленнее, чем ожидалось
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Происходит ли это медленнее, чем предсказывали расчёты на компьютере или разные люди? Да», — цитирует его ТАСС.

По словам Милли, украинское контрнаступление будет длиться до десяти недель и будет очень «сложным» и «кровавым».

27 июня президент России Владимир Путин заявил, что с начала контрнаступления Вооружённые силы Украины потеряли 259 танков и 780 бронемашин.

22 июня секретарь Совбеза России Николай Патрушев доложил российскому президенту, что украинские войска потеряли более 13 тыс. человек в ходе попыток контрнаступления.

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