Патрушев доложил Путину, что ВСУ потеряли более 13 тысяч человек за время контрнаступления
- РИА Новости
Соответствующие данные Патрушев привёл в ходе совещания Путина с постоянными членами Совбеза России.
По его словам, поступает разрозненная информация касательно потерь личного состава ВСУ.
«Могу сказать, что это более 13 тыс.», — отметил он.
Также Патрушев сообщил, что с 4 по 21 июня российские военные уничтожили 246 украинских танков, в том числе 13 западного образца.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ после 16 суток активных боевых действий сбавили активность и занимаются перегруппировкой.