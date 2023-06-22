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Патрушев доложил Путину, что ВСУ потеряли более 13 тысяч человек за время контрнаступления

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Секретарь Совбеза России Николай Патрушев доложил российскому президенту Владимиру Путину, что украинские войска потеряли более 13 тыс. человек за время попыток контрнаступления.
Патрушев доложил Путину, что ВСУ потеряли более 13 тысяч человек за время контрнаступления
  • РИА Новости

Соответствующие данные Патрушев привёл в ходе совещания Путина с постоянными членами Совбеза России.

По его словам, поступает разрозненная информация касательно потерь личного состава ВСУ.

«Могу сказать, что это более 13 тыс.», — отметил он.

Также Патрушев сообщил, что с 4 по 21 июня российские военные уничтожили 246 украинских танков, в том числе 13 западного образца.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ после 16 суток активных боевых действий сбавили активность и занимаются перегруппировкой.

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