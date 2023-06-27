Путин: ВСУ с начала контрнаступления потеряли 259 танков и 780 бронемашин

Президент России Владимир Путин заявил, что с начала контрнаступления Вооружённые силы Украины потеряли 259 танков и 780 бронемашин.

Об этом глава государства сказал в ходе встречи с военнослужащими.

«С момента начала контрнаступления противник утратил 259 танков, 780 бронемашин», — констатировал Путин.

Как рассказал российский лидер, на Ореховском направлении, которое украинская армия считает главным направлением для удара, ВСУ за последние семь суток потеряли 280 единиц техники, из них 41 танк и 109 бронемашин.

«Это в значительной степени результат вашей работы», — заключил Путин.

Ранее стало известно, что ВС России отбросили на исходные позиции мотопехотный взвод украинской армии, проводивший разведку боем, на Ореховском тактическом направлении.