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Военный эксперт Литовкин назвал заявление МО Украины о контрнаступлении бессмысленным

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Анастасия Белоусова
Военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT прокомментировал заявление главы Минобороны Украины Алексея Резникова о том, что «главные события» контрнаступления украинских боевиков якобы ещё впереди.
Военный эксперт Литовкин назвал заявление МО Украины о контрнаступлении бессмысленным
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По мнению эксперта, такие заявления делаются, чтобы получать дополнительные финансы.

«Надо доказывать НАТО, что имеют право туда вступать. Что вот-вот они «одержат победу над Россией». Это бессмысленно — их обещания. Потому что они прекрасно понимают, что они уже проиграли предварительные наступления, потому что у них нет авиации, нет преимущества в воздухе, нет штурмовиков, нет многофункциональных самолётов. Они не могут прикрыть свою технику и свою пехоту, которая наступает», — считает он.

Литовкин также подчеркнул, что это всё приводит к большим потерям со стороны ВСУ.

«За две недели боёв, как утверждает американская разведка, они потеряли 15 тыс. человек. Столько СССР потерял за десять лет войны в Афганистане», — привёл данные для сравнения собеседник RT.

Ранее Резников заявил, что «главные события» контрнаступления украинских боевиков якобы ещё впереди.

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