Глава Минобороны киевского режима Алексей Резников заявил изданию Financial Times, что «главные события» контрнаступления украинских боевиков якобы ещё впереди.

«Когда это произойдёт, вы все это увидите... Все увидят всё», — заявил Резников.

Что именно должны все увидеть, он не уточнил.

Резник добавил, что появление боевиков ВСУ в ряде населённых пунктов на линии боевого соприкосновения не является «главным событием» контрнаступления и текущие результаты — лишь «предварительный просмотр» для более глобального наступления.

Ранее СМИ писали, что США и Европе не нравится, что украинские боевики в рамках контрнаступления слишком осторожно ведут себя на передовой.

При этом ранее советник руководителя офиса главы киевского режима Михаил Подоляк заявил, что в отсутствии успехов контрнаступления украинских боевиков виноват Запад, который медленно выполняет все запросы Киева.