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Глава МО Украины Резников: «главные события» контрнаступления ВСУ ещё впереди

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Глава Минобороны киевского режима Алексей Резников заявил изданию Financial Times, что «главные события» контрнаступления украинских боевиков якобы ещё впереди.
Глава МО Украины Резников: «главные события» контрнаступления ВСУ ещё впереди
  • Gettyimages.ru

«Когда это произойдёт, вы все это увидите... Все увидят всё», — заявил Резников.

Что именно должны все увидеть, он не уточнил.

Резник добавил, что появление боевиков ВСУ в ряде населённых пунктов на линии боевого соприкосновения не является «главным событием» контрнаступления и текущие результаты — лишь «предварительный просмотр» для более глобального наступления.

Ранее СМИ писали, что США и Европе не нравится, что украинские боевики в рамках контрнаступления слишком осторожно ведут себя на передовой.

При этом ранее советник руководителя офиса главы киевского режима Михаил Подоляк заявил, что в отсутствии успехов контрнаступления украинских боевиков виноват Запад, который медленно выполняет все запросы Киева.

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