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Politico: США и ЕC недовольны медленным продвижением боевиков ВСУ на передовой

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США и Европе не нравится, что украинские боевики в рамках контрнаступления слишком осторожно ведут себя на передовой.
Politico: США и ЕC недовольны медленным продвижением боевиков ВСУ на передовой
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

«США и ряд европейских стран неделями призывали Украину двигаться быстрее и жёстче на передовой. Критика заключалась в том, что Киев действовал слишком осторожно, ожидая подходящих погодных условий и других факторов перед нанесением ударов по укреплениям России», — пишет газета.

Украинская же сторона утверждает, что боевики ВСУ не специально медлят и их продвижению мешают российская авиация, минные поля и плохая погода.

Ранее советник руководителя офиса главы киевского режима Михаил Подоляк заявил, что в отсутствии успехов контрнаступления украинских боевиков виноват Запад, который медленно выполняет все запросы Киева.

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