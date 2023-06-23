В Киеве обвинили Запад в неудачном ходе контрнаступления
- AP
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Об этом он написал в своих соцсетях.
«Время всегда важно... Время, потраченное на то, чтобы убедить наших партнёров предоставить необходимое вооружение, нашло своё отражение в специфических российских укреплениях, построенных в этот период, глубоко вырытой линии обороны и системе минных полей», — цитирует его ТАСС.
Он также призвал Запад отказаться от ожиданий быстрого результата.
Ранее представитель Белого дома Джон Кирби назвал ожидаемыми потери украинских сил в наступательных действиях и пообещал им всю необходимую поддержку со стороны США и их полусотни союзников.
23 июня подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что боевики ВСУ бросили тела своих сослуживцев в районе Серебрянского лесничества в Луганской Народной Республике.