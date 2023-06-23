Советник руководителя офиса главы киевского режима Михаил Подоляк заявил, что в отсутствии успехов контрнаступления украинских боевиков виноват Запад, который медленно выполняет все запросы Киева.

Об этом он написал в своих соцсетях.

«Время всегда важно... Время, потраченное на то, чтобы убедить наших партнёров предоставить необходимое вооружение, нашло своё отражение в специфических российских укреплениях, построенных в этот период, глубоко вырытой линии обороны и системе минных полей», — цитирует его ТАСС.

Он также призвал Запад отказаться от ожиданий быстрого результата.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби назвал ожидаемыми потери украинских сил в наступательных действиях и пообещал им всю необходимую поддержку со стороны США и их полусотни союзников.

23 июня подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что боевики ВСУ бросили тела своих сослуживцев в районе Серебрянского лесничества в Луганской Народной Республике.