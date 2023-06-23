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«СТРАНА.ua»: в Черниговской области Украины объявили всеобщую мобилизацию

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Вслед за киевской Оболонью и Ивано-Франковском на Украине всеобщую мобилизацию объявили в Черниговской области.
«СТРАНА.ua»: в Черниговской области Украины объявили всеобщую мобилизацию
  • AP
  • © Libkos

Как пишет издание «СТРАНА.ua», все граждане от 18 до 59 лет, состоящие на воинском учёте, обязаны явиться в местный ТЦК и СП для уточнения военно-учётных данных и их пригодности к прохождению военной службы.

Ранее военкомат в Ивано-Франковской области издал указ об обязательной явке всех военнообязанных в территориальный центр комплектования. Позднее такой же приказ поступил от военкома Оболонского района украинской столицы.

21 июня начальник Черниговского областного военкомата Олег Гончарук заявил, что в регионе число уклонистов от мобилизации превысило 20 тыс.

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