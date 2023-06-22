«СТРАНА.ua»: в Киеве объявили всеобщую мобилизацию

Всеобщая мобилизация объявлена в Киеве. Об этом пишет издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на приказ военкома Оболонского района украинской столицы Алексея Привалы.

Отмечается, что военнообязанным гражданам необходимо явиться в военкомат в течение десяти дней.

Требование касается даже тех, кто не получал личных повесток или мобилизационных распоряжений.

Ранее военкомат в Ивано-Франковской области издал указ об обязательной явке всех военнообязанных в территориальный центр комплектования.

По данным начальника Черниговского областного военкомата Олега Гончарука, число уклонистов от мобилизации в регионе превысило 20 тыс.