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«СТРАНА.ua»: в Киеве объявили всеобщую мобилизацию

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Всеобщая мобилизация объявлена в Киеве. Об этом пишет издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на приказ военкома Оболонского района украинской столицы Алексея Привалы.
«СТРАНА.ua»: в Киеве объявили всеобщую мобилизацию
  • AP
  • © Iryna Rybakova

Отмечается, что военнообязанным гражданам необходимо явиться в военкомат в течение десяти дней.

Требование касается даже тех, кто не получал личных повесток или мобилизационных распоряжений. 

Ранее военкомат в Ивано-Франковской области издал указ об обязательной явке всех военнообязанных в территориальный центр комплектования.

По данным начальника Черниговского областного военкомата Олега Гончарука, число уклонистов от мобилизации в регионе превысило 20 тыс

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