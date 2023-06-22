«СТРАНА.ua»: в Киеве объявили всеобщую мобилизацию
- AP
- © Iryna Rybakova
Отмечается, что военнообязанным гражданам необходимо явиться в военкомат в течение десяти дней.
Требование касается даже тех, кто не получал личных повесток или мобилизационных распоряжений.
Ранее военкомат в Ивано-Франковской области издал указ об обязательной явке всех военнообязанных в территориальный центр комплектования.
По данным начальника Черниговского областного военкомата Олега Гончарука, число уклонистов от мобилизации в регионе превысило 20 тыс.