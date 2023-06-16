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«СТРАНА.ua»: в Ивано-Франковской области Украины объявили всеобщую мобилизацию

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Военкомат в Ивано-Франковской области издал указ об обязательной явке всех военнообязанных в территориальный центр комплектования, пишет «СТРАНА.ua» со ссылкой на местные областные СМИ.
«СТРАНА.ua»: в Ивано-Франковской области Украины объявили всеобщую мобилизацию
  • Gettyimages.ru

«В документе говорится также о мобилизации транспортных средств и запрете менять место жительства без разрешения военкома», — приводит издание текст документа, который был опубликован в сети.

В нём также говорится, что все военнообязанные мужчины из «Ивано-Франковской территориальной громады» должны явиться в Ивано-Франковский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки «в десятидневный срок с даты опубликования данного приказа». Приказ, как утверждается, был издан 13 июня.

Ранее активист николаевского подполья рассказал, что в Николаеве в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора.

2 мая власти Украины продлили военное положение и мобилизацию в стране ещё на 90 дней.

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