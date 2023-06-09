Представитель Белого дома Кирби назвал ожидаемыми потери ВСУ при наступлении

Представитель Белого дома Джон Кирби назвал ожидаемыми потери украинских сил в наступательных действиях и пообещал им всю необходимую поддержку со стороны США и их полусотни союзников.

Об этом он рассказал в беседе с телеканалом CNN.

«Разумеется, можно ожидать потерь в этих активизировавшихся боях», — сказал Кирби.

При этом он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский получит всю необходимую поддержку не только от Вашингтона, но и от 50 их партнёров.

Ранее в Politico заявили, что, по мнению американских властей, дальнейшая помощь Украине зависит от успеха контрнаступления.

Также сообщалось, что Пентагон готовит новый пакет военной помощи Украине на сумму $2 млрд.