Представитель Белого дома Кирби назвал ожидаемыми потери ВСУ при наступлении
Об этом он рассказал в беседе с телеканалом CNN.
«Разумеется, можно ожидать потерь в этих активизировавшихся боях», — сказал Кирби.
При этом он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский получит всю необходимую поддержку не только от Вашингтона, но и от 50 их партнёров.
Ранее в Politico заявили, что, по мнению американских властей, дальнейшая помощь Украине зависит от успеха контрнаступления.
Также сообщалось, что Пентагон готовит новый пакет военной помощи Украине на сумму $2 млрд.