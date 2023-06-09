Politico: США считают, что дальнейшая помощь Украине зависит от успеха контрнаступления

Дальнейшая американская помощь Киеву, а также международная репутация президента США Джо Байдена зависят от успеха контрнаступления Вооружённых сил Украины.

Об этом заявили в Politico со ссылкой на представителей вашингтонской администрации.

По словам чиновников, если украинские военные добьются результатов, то Киев продолжит получать военную и экономическую помощь.

«Споткнётесь или не оправдаете ожиданий, и эта поддержка, скорее всего, иссякнет», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что «неудача» ВСУ спровоцирует призывы к мирным переговорам.

Ранее сообщалось, что Пентагон готовит новый пакет военной помощи Украине на сумму $2 млрд.

Также президент США Джо Байден заявил, что западные страны сделали всё возможное, чтобы подготовить ВСУ к контрнаступлению.