Politico: США считают, что дальнейшая помощь Украине зависит от успеха контрнаступления
Об этом заявили в Politico со ссылкой на представителей вашингтонской администрации.
По словам чиновников, если украинские военные добьются результатов, то Киев продолжит получать военную и экономическую помощь.
«Споткнётесь или не оправдаете ожиданий, и эта поддержка, скорее всего, иссякнет», — говорится в публикации.
При этом отмечается, что «неудача» ВСУ спровоцирует призывы к мирным переговорам.
Ранее сообщалось, что Пентагон готовит новый пакет военной помощи Украине на сумму $2 млрд.
Также президент США Джо Байден заявил, что западные страны сделали всё возможное, чтобы подготовить ВСУ к контрнаступлению.